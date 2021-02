Malo pred 3. uro ponoči je zagorelo v prvem nadstropju hotela Double Tree by Hilton na Trgu republike. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so evakuirali 24 ljudi, med njimi je bila oseba s posebnimi potrebami. Na srečo ni bilo poškodovanih. Požar so gasilci v nekaj urah pogasili in zavarovali pogorišče ter odpravili njegove posledice. Vzroke še preiskujejo. Ogenj je poškodoval notranjo opremo in pohištvo.