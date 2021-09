Gasilci so malo po polnoči posredovali v stanovanjskem bloku v Ul. Manzoni 20, kjer je zagorelo v dnevni sobi stanovanja v prvem nadstropju. Ogenj, ki je zajel kavč, so kmalu pogasili. Zaradi gostega dima so gasilci evakuirali poslopje. Lastnico stanovanja, starejšo gospo, so zaradi lažje zastrupitve ob vdihavanju dima reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so kraj požara zavarovali. Odrejena je bila neuporabnost stanovanja. Na kraju so bili tudi policisti.