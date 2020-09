Ponoči ob 1.45 je zagorelo v Ul. Pietà 31. Ogenj je zajel žimnico v spalni sobi stanovanja v četrtem nadstropju. Iz stanovanja se je valil gost dim, ki ga je zavohal sosed in sprožil alarm. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ogenj pogasili in so stavbo zaradi gostega dima začasno evakuirali ter karabinjerji.