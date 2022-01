Zagorelo v Ul. Trento

Gasilci so 20 minut po polnoči posredovali v šestem nadstropju stanovanjske hiše v Ul. Trento 15, kjer je zagorelo v podstrešju, ogenj pa je zajel tudi streho. Stanovalca, ki je invalid, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje na srečo ni zaskrbljujoče. Iz stavbe so iz preventivnih razlogov evakuirali šest ljudi. Vzroke požara pripisujejo slabemu delovanju dimniške cevi, od koder se je ogenj razširil na strešne tramove. Posredovanje gasilcev se še ni zaključilo.