Zagotavljajo, da bo poštni urad nared pred koncem junija

Nabrežinski poštni urad res ni rojen pod srečno zvezdo. Lani poleti je bil več mesecev zaprt zaradi vzdrževalnih del, po krajšem odprtju pa so v noči na 28. december neznanci razstrelili tamkajšnji poštni bankomat in iz njega odnesli skoraj 50 tisoč evrov, tako da je urad od tistega dne zaprt in torej javnosti nedostopen. Ob denarni izgubi je bila škoda, ki jo je povzročila eksplozija, precejšnja, tako da je vodstvo podjetja Poste Italiane ocenilo, da bo potrebno kar nekaj časa za temeljito obnovo – tako da so slednjo s sporočilom na vhodnih vratih napovedali za 31. marec. Pa je šel mimo tudi marec in za njim še druga dva meseca, delovanje urada pa je še vedno prekinjeno.

Zaradi tega pa nastradajo Nabrežinci in prebivalci sosednjih vasi, ki se morajo za poštne usluge odpeljati do najbližjih Sesljana ali Opčin. Potrpljenje pa jim že počasi popušča, saj se počutijo opeharjeni: pošto potrebujejo, saj morajo plačevati položnice, marsikdo pa ima tudi kaj vloženega na poštnem računu. V teh izrednih koronarazmerah pa se pomanjkanje urada v vasi še bolj občuti, saj je treba pred tistimi veliko centralnejšimi v Sesljanu ali na Opčinah kar dolgo čakati v vrsti.

Kje se je zataknilo oz. kdaj načrtujejo ponovno odprtje, smo poizvedeli pri podjetju Poste Italiane, kjer so se uporabnikom hiteli opravičevati za nastalo nerodnost in nam hkrati zagotovili, da bodo dela nared pred koncem junija.