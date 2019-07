Zagozdil se je s kombijem in obtičal v zaporu

Izvidnica barkovljanskih karabinjerijev je med rednim nadzorom tržaškega predmestja priskočila na pomoč vozniku kombija z romunsko registrsko tablico, ki se je v Ul. Bonomea zagozdil na zoženem odseku ceste. Potem ko so vozniku pomagali, da je na varen način opravil manevre in se izvlekel iz nerodnega položaja, ne da bi pri tem ogrožal mimoidoča vozila, se je karabinjerjem zazdela sumljiva prisotnost italijanskih državljanov v kombiju s tujo registracijo. Zaradi tega so opravili podrobnejši pregled prisotnih. Izkazalo se je, da je eden od dveh 47-letni podjetnik iz Latine, z začetnicama V.A., za katerega je sodstvo iz Neaplja izdalo zaporni nalog zaradi neizplačevanja preživnine družini. Moškega so najprej pospremili v kasarno, nato pa v koronejski zapor, kjer bo moral presedeti šest mesecev.