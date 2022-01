Zagrmelo, deževalo, snežilo

Dogajanje je bilo zelo razgibano. Temperatura se je med 19. uro in polnočjo spustila za več kot 10 stopinj Celzija. V Boljuncu smo, denimo, ob 19. uri, ko je še pihal južni veter, namerili +14,6 stopinje Celzija, opolnoči +4,1 stopinje Celzija, temperatura pa se je zatem še spustila do +3,1 stopinje Celzija, ki je bila najnižja nočna vrednost. Deželna agencija za okolje Arpa je tedaj na pomolu Bandiera namerila najmočnejši sunek burje 109 km/h, hkrati pa so se pojavljale močne padavine. Povečini je padlo od 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter, možno pa da so bile količine večje, saj so ob močnem vetru dežemeri verjetno prezrli marsikatero kapljo dežja.