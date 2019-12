Zaščita obmejnega prostora Občine Dolina v okviru gradnje drugega tira Divača - Koper je prav gotovo pri srcu vsem dolinskim občinskim svetnikom, ki so na sredinem zasedanju občinskega sveta soglasno sprejeli svetniško pobudo, ki jo je vložil svetnik iz vrst opozicije Alen Kermac (Zeleni). Slednji je v tekstu, ki ga je ponudil svetnikom, postregel s kopico vprašanj za občini Koper in Hrpelje-Kozina, ki bi pojasnila obstoječe dvome.

»Načrtovana trasa drugega tira teče skozi predele, ki so zaščiteni z evropskimi direktivami o habitatih, ki predvidevajo zakonske, upravne in pogodbene ukrepe, ki ustrezajo nekim ekološkim zahtevam. Posegi bi se morali izogniti morebitnemu povzročanju škode ... Glede na to da sta italijansko ministrstvo in Dežela FJK že pred časom podčrtali, da obstajajo pomanjkljivosti v čezmejni okoljski presoji, se moramo kot občani Občine Dolina in kot občinski svet nekako zaščititi, se pravi moramo razumeti, kako bi lahko drugi tir vplival na naše okolje,« je uvodoma povedal Kermac in pojasnil, da obstajajo nekatere študije in elaborati, ki jih je naročila družba za razvoj projekta 2TDK; o njihovi vsebini pa se nič ne ve, tako da bi si želel vpogled v dokument.