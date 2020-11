Zahtevajo okrepitev zdravstveno socialnih storitev

Nadaljuje se skupen nastop sindikatov Cgil, Cisl in Uil. S krajšo demonstracijo ob tržaški mestni palači so danes dopoldne zaključili prvo fazo širšega načrta, ki predvideva oblikovanje delovnih omizij z javnimi ustanovami in iskanje primernih rešitev v času intenzivnega širjenja novega koronavirusa. Sindikati namreč pogrešajo neposredni stik z ustanovami, predvsem z zdravstvenimi podjetji, na katerih trenutno sloni prihodnost družbe. Zaradi velikega števila pozitivnih primerov prihaja namreč do zamud, ne le pri analizah opravljenih brisov a tudi pri oblikovanju seznama osebnih stikov okuženih oseb in pri drugih postopkih, vezanih na zajezitev širjenja pandemije.

»Pred dvema tednoma smo sprožili prvo fazo širšega načrta, ki predvideva oblikovanje smernic za razvoj družbe. Zahtevamo namreč ojačitev zdravstveno socialnih storitev ter preoblikovanje družbenih in šolskih politik na tržaškem območju. V teh dneh smo javnost seznanili z dogajanjem in z letaki obveščali občane o splošnem stanju naše družbe. Na zdravstvenem področju se je na primer ustavil postopek preverjanja stikov okuženih oseb, kar pomeni, da ni nadzora na širjenjem koronavirusa na našem območju,« je izjavil sekretar Cgil za Trst Michele Piga, ki se zgraža tudi nad čakalnimi dobami za nujne preglede, operacije in posege, ki niso povezani s covidom-19.