Zakaj in kdaj je umrla Liliana?

Obdukcija, ki so jo danes (torek, 11. januarja) opravili na truplu Liliane Resinovcih, ni ugotovila natančnega vzroka in ure smrti. Avtopsijo je pravil specialist sodne medicine Fulvio Costantinides, ki ga je imenovalo tožilstvo, ob prisotnosti prof. Carla Moreschija, ki ga je imenoval brat pokojne. Tožilstvo je sporočilo, da na truplu nista odkrila znakov nasilja in da je bil vzrok smrti nenadni srčni zastoj. Pravi razlog za zastoj srca bodo razkrile šele toksikološke preiskave, katerih rezultati bodo znani v naslednjih 30 dneh.

Tožilstvo je še zapisalo, da trenutno nikogar ne morejo osumiti uboja, obstaja pa sum kaznivega dejanja ugrabitve. Prav tako ni še mogoče izključiti hipoteze o samomoru.