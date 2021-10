Zakaj je SSk ostala brez svetnika v mestnem svetu?

Prvič od povojnih časov ne bo imela Stranka Slovenske skupnosti svojega predstavnika v tržaškem občinskem svetu. Stranka TS 21–26, s katero se je na volitvah povezala SSk, je v prvem krogu zbrala premalo podpore in čeprav je njen kandidat Peter Močnik na listi preštel največ preferenc – 330, je poraz levosredinskega županskega kandidata Francesca Russa razblinil še zadnja upanja. Za obračun dogodkov oz. poraznega izida smo povprašali pokrajinskega tajnika Slovenske skupnosti Marka Pisanija, ki ni skrival grenkobe.

Kako ocenjujete volitve in kateri so po vaši oceni razlogi za tako slab izkupiček?

Zelo smo razočarani nad izidom volitev, čeprav je treba povedati, da so bili rezultati na rajonski ravni kar dobri. Zahvalil bi se rad na tem mestu vsekakor vsem kandidatom in volivcem, ki so jih podprli. Razlogi ... Postaviti na noge neko novo listo v enem mesecu in ravno tako izpeljati ustrezno volilno kampanjo je bilo zelo težko. Za naše volivce pa je bilo še precej dodatnih nerodnosti, glede na to, da smo imeli kandidate za občinski svet na listi TS 21-26, za rajonske svete pa na listi Punto Franco. Do tega je prišlo po spletu okoliščin, saj s strani Demokratske stranke ni bilo pripravljenosti do sodelovanja, tako kot pred petimi leti in kot je zapisano v sedaj še veljavnem političnem dogovoru. Zato smo ubrali edino možno pot, kajti Russo ni želel strankarskih predznakov in kandidatov na svoji listi. Pa še to je vplivalo, da je županski kandidat, sicer povsem upravičeno, svojo kandidaturo uradno potrdil šele konec junija, kar je pripomoglo, da je bila celotna kampanja atipična. In še epidemiološka situacija je naredila svoje.

Skratka, vse je pripomoglo k temu, da smo zabeležili izredno nizko udeležbo (42 odstotna v drugem krogu), kar dokazuje, da je naše mesto še močno zasidrano v nacionalistično konservativen duh. In tako kot v Miljah je bila leva sredina tudi v Trstu neenotna oz. razdeljena na več list in strank, tako da so bili posledično razdeljeni tudi glasovi. V drugem krogu se je nekaj glasov res pridobilo, vsekakor pa ne dovolj.