Zakaj v Sloveniji ne vedo, da onkraj meja živijo rojaki?

»Vedenje o obstoju Slovencev zunaj naših državnih meja želim prenesti v slovenski prostor, pa tudi mlade, ki so v zadnjih desetletjih odšli v svet, velja znova privabiti domov oz. vsaj z njimi ohraniti živ stik.« To sta za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch nedvomno poglavitna cilja, ki si ju je zadala v svojem mandatu. »Kot država, varuh Slovencev zunaj meja, moramo to vedenje prenesti v naše učbenike, časopise in medije, da bo mlad človek vedel, da sploh obstajajo Slovenci zunaj državnih meja, da so živi in ustvarjalni.«

Ministrica se je z veseljem odzvala na povabilo novinarskega krožka MOSP in Slovenskega kulturnega kluba ter v sklopu študijskih dnevov Draga oz. letos oživljene Drage mladih danes dopoldne na dvorišču Finžgarjevega doma jasno in preprosto, mestoma duhovito, »da jih ne bi zdolgočasila«, odgovarjala na radovedna vprašanja mladih.

Moderatorka srečanja, članica časnikarskega krožka društva Mosp Urška Petaros, je uvodoma predstavila gostjo, ki je med drugim potomka kočevarskih Nemcev in torej iz prve roke ve, kaj pomeni biti »manjšina«.