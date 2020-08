Zaključil se je festival Approdi

V sugestivni kulisi Maksimilijanovih vrtov Miramarskega gradu se je v soboto zaključil tridnevni umetniški festival Approdi, ki je zaživel v sklopu poletnega niza Trieste Estate ter v sodelovanju z Deželo FJK in tržaškim gradom. Koronavirusne razmere so običajno potujoče gledališke dogodke priklenile na izključno eno lokacijo, ki pa je bila po udeležbi sodeč, nadvse posrečena.

Oder si je vsak večer delilo več različnih umetnikov – gledaliških igralcev, pevcev in plesalcev, ki so odlično kratili tržaške vroče večere. Naj med udeleženci omenimo vsaj zborovsko igro Tee Vidmar Oops! v sodelovanju z ljubljanskim festivalom Ana Desetnica. Pesmi, ki so jih predstavili pevci, so oris vsakdanjih občutkov, misli in besed – igrali so se s tistim, kar je v nas in poudarili, da um pogosto ne ve, kaj počne, še manj pa, kaj pravi.

V soboto pa je na oder stopila med drugimi tudi slovenska plesalka Sofia Kafol, ki je nastopila v igri Lackbreath – brez diha, ki je bila posvečena življenju Joyceove hčerke Lucie Anne.