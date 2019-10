Davi ob 6.35 je v Ul. Salata avtomobil toyota auris iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s cestišča, podrl mlado platano in nato trčil v drog javne razsvetljave. 30-letnega voznika G.P. in sopotnico, 28-letno I.J. so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Utrpela sta lažje poškodbe. Na kraj so prihiteli tudi lokalni policisti in gasilci, ki so odpravili posledice nesreče. Drog javne razsvetljave, ki je bil v trčenju poškodovan, so odstranili.