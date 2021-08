Policisti so po prejetem obvestilu ponoči posredovali v Ul. Pescheria, kjer je skupina mlajših oseb poškodovala vhodna vrata nekega stanovanjskega bloka. Eden izmed njih, 20-letni moški iz Turina, je policiste žalil in jim grozil. Pod očitnim vplivom alkohola jim tudi ni nudil svojih osebnih podatkov in je nadaljeval z nasilnim vedenjem. Policisti so ga oglobili zaradi pijanosti, nato so ga prepeljali na kvesturo in ga ovadili državnemu tožilstvu.