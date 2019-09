Zalivske klapavice trenutno niso užitne

Nabiranje, predelava, shranjevanje in prodaja klapavic iz voda Tržaškega zaliva, točneje iz desetih lokacij od Lazareta do izliva Timave, so do nadaljnjega prepovedani. Tako veleva odredba zdravstvenega podjetja AsuiTs, ki je s svojo odločitvijo poleg drugih institucij seznanilo italijansko ministrstvo za zdravstvo, Deželo FJK, Deželo Veneto in tudi ministrstvo za kmetijstvo Republike Slovenije.

Zdravstveno podjetje je zaradi negativnih podatkov iz analiz, ki jih je zbral oddelek za preventivo zdravstvenega podjetja, prepovedalo vsakršno dejavnost, povezano s školjčišči pri Lazaretu, na Tankem rtiču, pri Grljanu, kriškem portiču, Brojnici, Čupah, Sesljanu, Devinu, Ribiškem naselju in izlivu Timave. Vse to zaradi zaznane previsoke prisotnosti diaroičnega strupa lupinarjev (DSP oz. Diarrethic Shellfish Poisoning), ki lahko ogroža človeško zdravje.