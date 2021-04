Žaljivke in kletvice za združenje Trieste2030

Združenje Trieste2030, ki namerava s svojimi kandidati sodelovati na prihodnjih tržaških lokalnih volitvah, je bilo v petek popoldne med sestankom na platformi Zoom tarča napada trolov. Anonimni neznanci so člane združenja in njihove sledilce zasuli s celo serijo žaljivk in kletvic. Predsednik združenja Alberto Pasino jih je sicer večkrat izključil iz sestanka, a to ni bilo dovolj, da bi jih utišal. »Hekerji so bili dobro organizirani. Moji poskusi, da bi jih utišal, so bili zaman. Zelo hitro so namreč našli način za ponoven vdor v naš sistem. Upam, da je šlo za bahaštvo in ne za oseben napad,« je neljub dogodek komentiral Pasino.

Sestanek, ki je bil odprt članom združenja in vsem podobno mislečim, se je začel v petek ob 18.30. Približno 20 minut kasneje so se na sestanek vključili različni lažni profili, ki so bili sprva pasivni, nato pa so postajali vse bolj nadležni. »Najprej so samo motili srečanje, kasneje pa so začeli žaliti in pisati kletvice v klepetalnico. Hekerje sem utišal in izključil iz klepetalnice, a so zelo hitro našli način za ponoven vdor. Imam občutek, da so bili odlično organizirani in da so dobro poznali vse variante hekerskih vdorov.