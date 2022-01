Žalostni epilog dan za dnem bolj verjeten

Če so se v zvezi z izginotjem 63-letne Liliane Resinovich sprva omenjale tri možnosti – njen nameren odhod, samomor in umor, je z minevanjem časa vse bolj močen sum, da se je ženski zgodilo nekaj hudega. Malokdo bi namreč verjel, da je samovoljno odšla v neznano brez svojih dveh mobilnih telefonov in covidnega potrdila, brez katerega v tem obdobju ne bi mogla iti daleč. Žensko so med drugim že dvakrat iskali v gozdu, prvič pri Fnredu, drugič pa nad Ul. Capofonte, blizu njenega doma.

Ženska je iz stanovanja v Ul. Verrocchio, ob Ul. Damiano Chiesa pri Sv. Ivanu, izginila 14. decembra zjutraj. Oči so uprte predvsem v njenega soproga, 72-letnega Sebastiana Visintina, in v njenega neimenovanega prijatelja z območja Sv. Marije Magdalene spodnje, ki se v medijih z namigovanji dejansko eden drugega obtožujeta, da sta kriva za njeno izginotje. Drugi je med drugim dejal, da naj bi Liliana Resinovich sredi decembra po več kot 30 letih nameravala pustiti svojega soproga, a je tik pred tem korakom izginila, je poročal portal TriestePrima. Visintin pa trditve zavrača in vztraja, da se z Liliano nikoli ni kregal, sam se boji, da ji je nekdo drug naredil kaj hudega. Dejstvo je, da ga ima policija na sumu, sam je tudi spremenil svoje prvotne izjave o tem, kam je šel tisto jutro, ko je bila žena še doma.

Medtem postaja tudi očitno, da preiskava bržkone ni bila brezhibna, saj so policisti hišo pogrešane preiskali šele devet dni po njenem izginotju in iz nje odnesli telefona ter nekaj dokumentov. V ponedeljek bo vodenje kriminalističnega oddelka prevzel novi šef Alessandro Albini, ki bo zamenjal Antonia Sfamenija, tega so le nekaj mesecev po prihodu v Trst premestili na Sicilijo. Albini bo od njega prevzel tudi skrb za preiskavo o svetoivanski zagonetki.