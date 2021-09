Zalotili brezdomko s paralizatorjem

"Nisem vedela, da je lahko ta predmet nevaren. Prav tako nisem vedela, da ga ne bi smela nositi s seboj." S temi besedami se je branila 66-letna tržaška občanka, redna obiskovalka glavne železniške postaje, potem ko so predstavniki tržaške železniške policije pri njej našli električni paralizator. Naprava je bila na prvi pogled podobna navadni žepni svetilki.

Predstavniki organov pregona so brezdomko zalotili na stranišču postaje, ko je pri električni vtičnici, kjer po navadi polni svoj telefon, napajala nedovoljeno napravo, ki ni imela nikakršne nalepke ali druge oznake. 19-centimetrov dolg črn predmet ima na eni strani železno konico za razbijanje steklenih šip, na drugi pa elektrodi, skozi kateri teče močan električni sunek, ki lahko v trenutku paralizira in onesposobi žrtev. Ženska se je policistom izgovarjala, da so ji nevarni predmet podarili za namen samoobrambe. Policisti so elektrošoker, za katerega je v Italiji prepovedana tako prodaja kot uporaba, zasegli, žensko pa ovadili na prostosti zaradi neupravičenega posedovanja nevarnih predmetov.