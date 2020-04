Zalotili so jih ob šanku z alkoholnimi pijačami

Trije moški so kljub ukrepom proti širjenju koronavirusa ob šanku javnega lokala mirno uživali alkoholne pijače. Zalotili so jih policisti v civilu, ki so včeraj med vračanjem z avtocestnega nadzora opazili pri Sv. Vidu javni lokal z napol spuščeno roleto, kar se jim je zazdelo sumljivo. Ravno tedaj je med drugim moški potrkal na vhodna vrata in vstopil v lokal.

Vstopili so tudi policisti. V lokalu so zalotili tri moške, ki so ob šanku uživali alkoholne pijače. Naložili so jim globo zaradi kršitve odloka št. 19/2020, saj so brez upravičenega razloga zapustili svoje domove. Oglobili so tudi lastnika lokala in ga ovadili na tržaško prefekturo za morebiten 5- do 15-dnevni odvzem dovoljenja za obratovanje.