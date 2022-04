Zamejci na strani samostojne Slovenije

Spominski portret uresničenih sanj. Miran Košuta je takole označil razstavo Vtisi 30 o spominih Slovencev v zamejstvu in po svetu na priznanje samostojne Slovenije, ki je do 8. maja na ogled v Sirkovem domu v Križu. Odprtje na pobudo Ribiškega muzeja je privabilo veliko ljudi, ki jih je uvodoma pozdravil predsednik muzeja Franko Cossutta, medtem ko sta o razstavi spregovorili njeni avtorici Tanja Roženbergar iz Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) in Helena Janežič iz slovenske Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK). Obe sta izpostavili pomemben doprinos Slovencev v Italiji pri rojevanju samostojne Slovenije.

Domačin Miran Košuta je dejal, da so Slovenci v Italiji imeli različne poglede na usodo Jugoslavije in na samoosvajanje Slovenije, velika večina pa jih je verjela, da je treba spoštovati jasno voljo slovenskega naroda, ki je prišla do izraza na plebiscitu decembra leta 1990. Tudi on je bil tega prepričanja in svoje misli izrazil septembra 1991 na Opčinah, kjer je nagovoril Karavano miru namenjeno v Bosno, kjer se je pripravljala vojna. Nekaj dni kasneje je bral, da je mirovnike nagovoril slovenski »nacionalist« Košuta.

Danes je ponosen na svoj »nacionalizem« in da je Slovenija za svoj državni simbol izbrala Franceta Prešerna in Zdravljico, himno miru in prijateljstva. Govornik je spomnil na desetdnevno vojno v Sloveniji in na kasnejšo balkansko morijo, da se zlo v zlu rodi pa priča sedanja vojna v Ukrajini.