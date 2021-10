Zamud veliko, vozniki pa se počasi vračajo

Ne le množice protestnikov na cesti, vsakdan obdobja po uvedbi obveznega covidnega potrdila na vseh delovnih mestih sestavlja tudi dolgo čakanje na avtobus. Veliko avtobusnih linij je prekinjenih, na drugih pa so zamude postale že prava stalnica. Glavoboli in preglavice spremljajo mnoge, med najbolj prizadetimi pa so starejši ljudje in dijaki, poudarjajo pri sindikatu upokojencev Spi Cgil. Predlagali so torej, da bi lahko pristojni uporabnikom zagotovili potrebno podaljšanje enourne vozovnice. Svojo zahtevo so zapisali na letake, ki jih razmnožujejo te dni.

Ker marsikateri avtobus zmanjka, se nato na prvem, ki se privozi do postaje, nagnete večja gneča, kar pa je v protislovju s predvidenimi protikoronskimi ukrepi, so med drugimi razložili. Po oceni sindikata tovrstne posledice ne predstavljajo nikakršnega presenečenja, saj se je že nekaj mesecev vedelo, kaj se bo zgodilo po 15. oktobru. Lokalni mestni prevoznik Trieste Trasporti krivijo, da informacije o spremenjenem voznem redu sporočajo le po spletu oziroma družbenih omrežjih, čisto vsi pa niso tehnološki mojstri.

Na drugi strani skušajo pri podjetju čim pozitivneje gledati na nastalo zagato. Nekateri vozniki so se že vrnili v službo, drugi pa naj bi se prihodnji teden, ko pričakujejo največ povratkov doslej, so pojasnili.