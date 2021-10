Zamude avtobusov velike

Dolgo časa je v teh dneh treba stati na postajah lokalnega mestnega prevoznika Trieste Trasporti. Veliko avtobusnih linij je ukinjenih, nekatere pa vozijo z velikanskimi zamudami. Vse to je posledica uvedbe covidnega potrdila na vseh delovnih mestih, ki je stopila v veljavo pretekli petek. Kar ena četrtina voznikov se je odločila, da ne bo hodila v službo. 106 voznikov je vodstvo družbe obvestilo, da je brez covidnega potrdila, 56 voznikov pa je od 15. oktobra na bolniškem dopustu. Ker delodajalec domneva, da so neupravičeno odsotni in da tudi ti nimajo covidnega potrdila, a tega podjetju niso uradno sporočili, bo vodstvo na tožilstvo vložilo prijavo.

Predstavnik za stike z javnostmi Michele Scozzai je dejal, da ima podjetje zaposlenih 600 voznikov, kar 26 odstotkov teh pa nima covidnega potrdila.Razlika med tistimi, ki so podjetje obvestili, da nimajo covidnega potrdila in da se ne nameravajo cepiti, in onimi, ki so dobili bolniški stalež, je, da prvi ne bodo dobili plače, drugi pa so do nje upravičeni. Kot so še povedali, se podjetju zdi zelo sumljivo, da istega dne za bolniški stalež zaprosi 50 zaposlenih. Dogajalo se je že, da imajo v enem dnevu več zaposlenih na bolniškem mirovanju, a preko deset bolniških opravičil niso nikoli zabeležili.