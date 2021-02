Zanemarjena železnica?

Delavci so včeraj opremljeni s kladivom in dletom marljivo odstranjevali omet, ki se je začel luščiti izpod oboka barkovljanskega železniškega mostu. Ravno zaradi padanja malte na cesto so namreč lokalni policisti v sredo zvečer z železnimi pregradami zaprli cestni odsek pod mostom, kar je prebivalcem in drugim voznikom povzročilo nemalo preglavic. Do zgornjega dela Ulice Boveto in do Ulice Vallicula je bilo tako mogoče dostopati le preko Grete in Ulice Perarolo, kdor je pripeljal navzgor po Ulici Boveto, pa se je bil prisiljen vrniti na Miramarski drevored. Do največjih težav je prišlo včeraj v jutranjih urah, ko so starši pripeljali otroke v otroški vrtec v Ulici Vallicula ter v vrtec Sacro Cuore, ki domuje v Ulici Boveto. Ker jih veliko ni bilo seznanjenih z zaprto cesto, je nastal prometni zamašek, nekatera manjša vozila so poskušala zapeljati skozi prehod za pešce pod mostom ter se tako izogniti vračanju ...

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.