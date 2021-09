Ponoči okrog 1.30 je na deželni cesti št. 35 med Prosekom in Opčinami pri kampu Pian del Grisa voznik fiata 500 abarth, sicer domačin, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v skalo. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v bolnišnico, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.