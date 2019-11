Na avtocestnem priključku pri Sesljanu v smeri proti Tržiču je danes ob 7.30 avtomobil zapeljal s cestišča in se prevrnil na bok. Voznico, ki po prvih podatkih ni utrpela hujših poškodb, so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gmotna škoda je velika. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so nato z žerjavom dvignili avtomobil na cestišče ter prometna policija.