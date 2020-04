Zapeljala s cestišča in silovito trčila v drevo

Na pokrajinski cesti št. 1 je danes popoldne okrog 14.45 med Opčinami in Trebčami avtomobil fiat panda rdeče barve zapeljal s cestišča v bližnji gozdič. Pri tem je silovito trčil v drevo. Poškodovano voznico, ki je bila pri zavesti, so izvlekli iz razbitin gasilci in reševalci službe 118. Na kraju so ji nudili prvo pomoč, nato so jo z rešilnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gmotna škoda je velika, avtomobil je bil uničen.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, na kraju so bili tudi karabinjerji, ki so preusmerjali promet in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.