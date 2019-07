Zaporniki skrili mobilnik v jeklenko

V tržaškem zaporu so pazniki danes zjutraj odkrili mobilni telefon, majhen kot vžigalnik. Skrit je bil v skrbno izrezani majhni plinski jeklenki, priviti na štedilnik, s katerim si zaporniki kuhajo kavo. Novico je sporočil Antonio D'Alessandro, tržaški sekretar sindikata paznikov Sippe. Do odkritja je prišlo med pregledom sobe, v kateri je nastanjenih osem romunskih državljanov. Pred mobilnikom so našli tudi alkoholne pijače in strojček za tetoviranje. Uporaba mobilnega telefona v zaporu je prepovedana, ne predstavlja pa kaznivega dejanja. »S telefonom so lahko zaporniki v stiku s kriminalom ali celo vodijo nezakonite posle,« opozarja sindikalist. Stekla je preiskava, s katero nameravajo ugotoviti, kako je mobilnik prispel v zapor, kdo ga je uporabljal in čemu.