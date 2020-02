Zaposlenim v konzorciju ICS nočejo najeti stanovanja

Delo na področju sprejemanja prosilcev za azil od Salvinijevih zakonskih uredb o varnosti dalje ni najbolj popularno, če lahko tako poenostavimo. Na včerajšnjem zasedanju prve tržaške občinske komisije za institucionalne zadeve in socialo je predstavnik italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS Gianluca Nigro dejal, da nekaterim zaposlenim v Trstu in okolici niso hoteli najeti stanovanja.

V podrobnosti se ni hotel spuščati, vendar je kot razloga za tovrstno obnašanje navedel nasprotovanje do ustanove, ki na Tržaškem že dvajset let skrbi za sprejemanje migrantov in gospodarsko nestabilnost zaradi državnih političnih izbir. Odkar je donedavni notranji minister Matteo Salvini odredil ukinitev razpršenega sprejemanja in dotacijo za vsakega migranta znižal od 35 na 19 evrov, so bile posledice seveda občutne tudi na Tržaškem. »Zaposleni na tem področju krizo sprejemanja doživljamo na lastni koži. Deležni smo najrazličnejših pritiskov. Vsak dan se počutimo napadane. Več kot 80 delavcev konzorcija ICS je že izgubilo delovno mesto,« je razložil Nigro na seji, ki je izhodiščno slonela na svetniški pobudi, v kateri svetnica Sabrina Morena iz vrst stranke Open FVG izraža solidarnost zaposlenim te ustanove.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.