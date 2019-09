»Zaprimo koksarno, a nihče ne sme ostati brez službe«

»Niti en delavec ne bo ostal brez službe. To ni samo obljuba, to je temeljni cilj naše deželne uprave. Seveda to ne bo enostavno doseči, saj gre za kompleksen postopek, v katerem se prepletajo gospodarski, okoljski in kadrovski faktorji. A verjamem, da dejavnost železarne lahko uspešno preoblikujemo. Storili smo že prvi korak, po moji zaslugi smo se začeli uradno pogovarjati v smeri opustitve škodljive železarske dejavnosti. O industrijski krizi, novem industrijskem načrtu ali o kupcu za koksarno in plavž pa za zdaj še ne moremo govoriti.« To je deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimaro izjavil na seji tržaškega mestnega sveta, ko je odgovarjal na vprašanja tržaških občinskih svetnikov.

Na soočenju z lokalnimi upravitelji je obnovil dogajanje, ki je privedlo do Arvedijevega javnega poslovilnega pisma. Kot je dejal deželni odbornik, se je z lastnikom tržaškega železarskega obrata večkrat sestal za zaprtimi vrati. »Vse sem delal po tiho, brez medijskega pompa. Vodstvu Arvedija sem pojasnil, zakaj tako goreče verjamem v preobrazbo železarskega obrata. O tem se govori že 20 let. Preobrazbo obrata sem jaz kot predsednik Pokrajine Trst zagovarjal že na začetku 20. stoletja. Z okoljskega vidika je bilo nato veliko narejenega. Nekatere odločitve so bile upravičene, a vse prej kot daljnogledne,« je bivšo deželno upravo, ki je podjetnika Arvedija pripeljala v Trst, ošvrknil deželni odbornik, ki je prepričan, da železarska dejavnost ni več kompatibilna z gospodarskim razvojem Trsta, ki ima pred seboj nove izzive.