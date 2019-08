V tržaškem mestnem središču so za deset dni zaprli stavnico, ker je osebje carinske uprave v sodelovanju s finančno stražo med kontrolo v njej naletelo na mladoletnika, ki se je ukvarjal s stavami. Mladoletnim osebam je to prepovedano. Sledil je postopek, ob koncu katerega so odredili začasno zaprtje stavnice.

