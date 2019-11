Zaprositi za pomoč ni preprosto, je pa nujno

Vsepožirajoči vrtinec nasilja se lahko le stopnjuje. Prebiti plast molka, sramu in težkih občutkov ter zaprositi za pomoč je vse prej kot preprosto, je pa nujen korak. »Pojav nasilja nad ženskami ostaja velik tabu tudi v majhnih skupnostih, kot je naša. Žrtve nasilja se znajdejo v osamljenosti. Pomembno je torej, da o problemu čim več govorimo in o njem ozaveščamo širšo javnost,« je v torek zvečer na sedežu zgoniške občine dejala županja Monica Hrovatin.

Ob mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami so s tem namenom priredili srečanje s centrom proti nasilju nad ženskami Goap.

Županja je še utemeljila, da so posamezna občinska društva temo že javno obravnavala. Začutili pa so potrebo, da se bolj razčlenjeno in s pomočjo strokovnjakinj poglobijo v pereče vprašanje in s tem ženskam potrdijo, da niso same. »V najhujših primerih fizičnega nasilja je to hitro prepoznavno. Velikokrat pa se to kaže še v mnogih drugih manj otipljivih oblikah. Psihološko nasilje je posebno zahrbtno in težavno, spremlja pa skoraj vse žrtve,« je razložila predsednica Goap Francesca Maur.

