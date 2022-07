Zaradi vzdrževalnih del je cestno podjetje Anas od 22. ure včeraj (12. julija) zaprlo predor pri Padričah v smeri proti Trstu. Predor bo zaprt do jutri (14. julija), do 22. ure.

Zaradi zaprtja predora morajo vozila zapustiti avtocestni priključek pri Padričah, in se zapeljati po nekdanji Trbiški cesti (it. camionale), prihaja pa do večjih zastojev. Pri zgornjem ključu (bivio H) promet urejuje lokalna policija.