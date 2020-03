Zaprti demografski uradi Občine Trst

Demografski uradi Občine Trst bodo zaprti do četrtka, 12. marca, zaradi razkuževanja prostorov, so danes sporočili. Med osebjem so namreč odkrili primer okužbe s koronavirusom. Za prijavo rojstev ali smrti bodo od jutrišnjega dne (torek) uvedli izpostavo v dvorani Tergeste (bivši poročni dvorani) na Velikem trgu, ki bo odprta od 9. do 13. ure. Zaprte so tudi občinske upravne enote.

Medtem so sporočili, da se je v domu za starejše občane Casa Serena, kjer je živela tudi 87-letnica, ki je sicer umrla zaradi predhodnih hudih zdravstvenih težav, odkrili pa so ji tudi koronavirus, okužilo s koronavirusom vsaj deset varovancev.