Zaprti predor povzročil zmedo

Predor Bombelj še kar povzroča preglavice voznikom. Včeraj zvečer so lokalni policisti zaradi padanja ometa tunel ponovno zaprli za promet. Posredovali so tudi gasilci, ki so zavarovali območje predora.

Po podatkih lokalne policije je davi prišlo do zastojev na drevoredu Drevoredu D'Annunzio, v Ulici Molino a Vento in v Istrski ulici. Veliko avtomobilistov ni bilo seznanjenih z zaporo, zaradi česar so ostali ujeti v prometnem zastoju. Zaradi prometne zapore je prišlo tudi do sprememb prog avtobusov št. 19, 20, 21, 23, 34, 40, 41. Več informacij o urnikih in progah najdete tukaj.

Predor Bombelj že dalj časa čaka na prenovo. Devet milijonov evrov vreden projekt sanacije tunela bi moral izvesti konzorcij Stabile. Dela pa naj ne bi potekala po načrtih. Občinska pravna služba je pred desetimi dnevi izvajalcu del celo poslala opomin, v katerega je vključila ultimat za začetek del.