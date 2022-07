Zaprtje ceste med Križem in Brojnico povzroča težave

V Križu je povzročila precej slabe krvi zapora ceste, ki povezuje vas z Obalno cesto in Brojnico. Cesto so pod nekdanjo pralnico v ponedeljek zaprli zaradi napeljave električnega priključka k hiši, ki jo trenutno obnavljajo, kar je prisililo vse avtomobiliste, ki so namenjeni na Obalno cesto in na obalo pod vasjo, k širokemu ovinku okrog Sesljana, še največ težav pa je zapora povzročila domačim vinogradnikom.

Res je, da so dela podjetja AcegasApsAmga potrebna, pristojni pa bi lahko zaporo uredili drugače, predvsem v času mirovanja gradbišča. Cesta bi morala biti zaprta pet dni, torej do petka, predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni pa zagotavlja, da so začeli z asfaltiranjem poškodovanega cestišča, tako da naj bi cesto odprli že jutri.