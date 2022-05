Zaprtje predora prometno bremeni okolico

Prvi dan zaprtja za promet predora pri Bombelju, ki povezuje Seneni trg in Ul. Salata, je minil relativno umirjeno. Morda, ker je bil ponedeljek in je bila večina trgovin zaprta, vendar tako promet kot udeleženci v njem so bili relativno pripravljeni na spremembo in vse je steklo. Kot po olju resnici na ljubo ni bilo, saj smo samo med sprehodom od Sv. Jakoba do Senenega trga naleteli na marsikoga, ki mu nova prometna ureditev (vsaj na tem območju) in povečani promet nista po godu. O tem, kako so na drugi strani zaprtega predora vozniki sprejeli spremembe, pa se lahko zanesemo le na besede poveljnika lokalne policije Walterja Milocchija, ki je potrdil, da večjih težav ni bilo.

Sprehod sva s fotografom začela kar doma, pri Sv. Jakobu torej, pravzaprav nekoliko višje, na Trgu Pestalozzi, kjer je občina v vidiku vsaj 40-dnevnega zaprtja predora morala premisliti alternativne prometne poti. To je tudi odsek, ki bo v tem času najbolj obremenjen, saj bo večina avtobusov (linijski avtobusi številka 20, 21, 40 in 41, medtem ko so številko 19 ukinili), ki je peljala po predoru, zapeljala po Istrski ulici dol po Ul. Molino a vento proti Trgu Garibaldi vse do mestnega središča.

V preteklih dneh so zato občinski delavci v Istrski ulici v višini Ul. Gavardo (pri šoli Bergamas) uredili začasno krožišče, da bi promet stekel hitreje, na sosednjem Trgu Pestalozzi pa so prometni režim nekoliko spremenili, tako da morajo po novem vozniki, ki se spuščajo oz. dvigajo po Ul. Molino a vento na tej točki postati in ponuditi prednost vozilom, ki prihajajo z Istrske ulice.

»Pestro je bilo zgodaj zjutraj in podobno bo najbrž ob 13. uri, ko se začne oz. konča pouk in se ob cesti s svojimi vozili ustavijo še starši in se vse upočasni,« je potrdil Andrea iz bara Cinzia v Istrski ulici in ugotavljal, da se bo treba pač prilagoditi. Večjih zastojev tekom dopoldneva ni bilo, je dodal. Kaj pa meni o začasnem krožišču? »Z občine so nas trgovce mirili, da ga bodo ob koncu del odstranili, vendar kaže, da je ureditev krožišča že v občinskem prometnem načrtu,« je namignil in pojasnil svoje skrbi: zmanjkalo je veliko parkirnih mest – vsaj 10 pred barom, nekaj še za vogalom proti Trgu Pestalozzi in več v Ul. Gavardo. Pa ne samo, da je tako zmanjkalo posledično tudi precej strank, ker nimajo kje ustaviti, oškodovani so tudi krajani, ki nujno potrebujejo mesto za svoje vozilo.