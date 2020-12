Zapuščeni avtomobili imajo štete dneve

Po več kot dvajsetih letih so parkirišča stanovanjskih hiš družbe za neprofitna stanovanja Ater v Ul. Grego v Naselju sv. Sergija spet nekoliko bolj prazna. Danes dopoldne so odstranili prvih osemnajst vozil oziroma njihove ostanke, ki so tam dolgo samevali. Njihovi lastniki so v glavnem mrtvi in nimajo dedičev. Tako v Ul. Grego kot na drugih parkiriščih Ater zlasti pri Sv. Soboti pa se nahaja še 74 zapuščenih avtomobilov. Še živim posameznikom so prejšnje tedne poslali obvestilo, naj jih odpeljejo. V obratnem primeru jim bodo naprtili globo v višini 600 evrov.

Vlečno vozilo se je lahko končno pripeljalo, ker je podjetje podpisalo sporazum z Občino Trst oziroma lokalno policijo. »Gre za pomemben preobrat, s katerim hočemo jasno sporočiti, da se kaj takega ne sme več ponoviti. V ta namen smo na parkirišča tudi namestili ustrezne velike prometne znake. Na teh piše, da so parkirna mesta rezervirana za stanovalce in da se tu ne sme zapuščati obrabljenih vozil,« je na včerajšnji priložnostni tiskovni konferenci poudaril predsednik Ater Riccardo Novacco.