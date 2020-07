Zaradi droge trojica za zapahi

Karabinjerji operativnega oddelka poveljstva v Ul. Hermet so preteklega 9. junija zaradi posedovanja in razpečevanja droge aretirali 46-letnega moškega in 40-letno žensko, oba Tržačana, in 38-letnega slovenskega državljana, pri tem pa zasegli tudi kilogram mamil in vsoto denarja v gotovini. Vse se je začelo na Trgu Stare mitnice, kjer so karabinjerji v civilu opazili žensko, ki je posebej previdno izročila zavoj nekemu moškemu, ki je bil že stari znanec sil javnega reda. Oba so ustavili in tako odkrili, da je bilo v zavoju 15 gramov marihuane, pri čemer je moški priznal, da je zanjo odštel sto evrov. Sledila je preiskava v ženskinem stanovanju, kjer so v omari odkrili tri vakuumsko pakirane zavoje marihuane po 280 gramov vsakega, dalje še sto gramov iste droge v manjših zavojčkih, dve precizni tehtnici in 700 evrov v gotovini.

V tistem trenutku sta v stanovanje prišla 46-letni Tržačan in 38-letni Slovenec. Prav slednji, je pokazala poznejša preiskava, je bil tisti, ki je nudil drogo, ki jo je 46-letnih hranil v svojem stanovanju in skupaj s 40-letnico razpečeval v Trstu. Tudi pri ženski so odkrili pet gramov heroina in dva grama kokaina, slovenski državljan pa je tudi neuspešno poskusil zbežati. Karabinjerji so vse zasegli, trojico pa aretirali in odpeljali v koronejski zapor.