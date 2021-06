Zaradi lažnih faktur zasegli več kot 59 milijonov evrov

Družba Petrolifera Italiana S.r.l., pravzaprav njeni resnični upravitelji, so se zopet znašli v središču preiskave finančne policije iz Trsta in Neaplja. Pripadniki pokrajinskih poveljstev iz teh dveh mest so namreč po nalogu neapeljskega tožilstva zasegli dobrine, katerih vrednost je enaka vsoti več kot 59 milijonov evrov petim osebam, katerim očitajo odgovornost za davčno goljufijo na področju trgovanja z gorivi. Novi zaseg spada v nadaljevanje preiskave, ki je 30. marca letos že privedla do zasega 53 miljionov evrov vrednega premoženja družbi Petrolifera Italiana. Tokrat so na podlagi novih ugotovitev finančne policije zaseg razširili tudi na dejanske upravitelje družbe, katerim očitajo goljufiva dejanja, v prvi vrsti izdajanje faktur za neobstoječe poslovne operacije.

Na začetku so družbi očitali izdajanje lažnivih dokumentacij za leto 2017 in dejstvo, da za omenjeno leto ni izdala prijave. Novi očitki se nanašajo na izdajanje faktur za neobstoječe operacije za leto 2017 ter na izdajanje lažnih faktur za leto 2018: omenjene osebe naj bi izdale lažno dokumentacijo za neobstoječi nakup oz. prodajo goriva v višini več kot 30 milijonov evrov med družbo Petrolifera Italiana in raznimi »fantomskimi« – se pravi uradno obstoječimi, a dejansko neobstoječimi – družbami in podjetji, med katerimi so Italyan Petroli S.r.l., Giuliana Petroli S.r.l., Auletta Group in Vincent Group. S tem so se izognili plačilu davka na dodano vrednost v višini okoli sedem milijonov evrov.

Sistem je bil sledeč: družba Petrolifera Italiana naj bi bila v središču zapletene mreže podjetij, razširjene po celotnem državnem ozemlju, njeni dejanski lastniki pa naj bi v dogovoru z uradnimi upravitelji na milijone litrov goriva prodali neobstoječim podjetjem, ki so se predstavljala kot »običajni izvozniki« in so zaradi tega lahko kupovala proizvode brez plačila DDV. V nadaljevanju pa so omenjeni kupci ponovno prodali končnim strankam gorivo, le da so tokrat zaračunali še DDV, katerega pa niso plačali državi. Zaradi tega naj bi družba Petrolifera Italiana v teku let zasedla prevladujoče mesto na tržišču in dejansko izmaličila pravila o konkurenci, trdi finančna policija.