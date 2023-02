Zaradi napada zaprli lokal

Tržaški kvestor je zaradi vzpostavljanja reda in varnosti za 12 dni zaprl lokal Queen Bar v Ulici Settefontane. 16. februarja zvečer je namreč policijska patrulja posredovala v lokalu zaradi napada.

Policisti so ugotovili, da je stranko lokala, ki je imela rano na obrazu, napadel drug obiskovalec med rojstnodnevno zabavo. Moškega, ki je bil na tleh, so nato zbrcali še drugi obiskovalci lokala, ki so tuji državljani.

Policijska kontrola v lokalu, ki ga upravlja 27-letna moldavska državljanka, je pokazala, da se predvsem v večernih urah pred njim zbirajo osebe, ki povzročajo hrup in motenje počitka in javnega reda in čezmerno uživajo alkoholne pijače.