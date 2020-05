Zaradi nepravilnosti prekinili dejavnost na miljskem gradbišču

Zaradi številnih nepravilnosti so miljski policisti in delovni inšpektorji v sredo po ogledu gradbišča na Rebri Ubaldini v Miljah prekinili vse tamkajšnje dejavnosti. Do ogleda je prišlo ob koncu preiskovalne dejavnosti, ki jo je miljski policijski komisariat vodil v preteklih tednih. Preiskovalci so poizvedovali, ali se na deloviščih v Miljah in okolici spoštujejo varnostni predpisi, povezani s pandemijo covida-19, preverjali pa so tudi status tujih delavcev. Na nekaterih deloviščih je bila potrebna poglobitev, na Rebri Ubaldini so naposled zabeležili večje število prekrškov. Delavci, kosovski državljani, so bili prisiljeni delati v razmerah, ki niso v skladu z varnostnimi predpisi iz zakona št. 81/2008; na kraj so zatorej poklicali delodajalce oz. predstavnike dveh tam dejavnih podjetij, ki so se morali zagovarjati pred policijo in inšpektorji.

Ugotovili so, da je nekaj delavcev delalo na črno, brez veljavne delovne pogodbe in torej brez vsakršnih jamstev in zavarovanj, kar predpostavlja zanje resno tveganje. Policija in delovni inšpektorat sta gradivo poslala državnemu tožilstvu, poleg tega pa je delodajalce doletelo za več tisoč evrov denarnih kazni. Delo na gradbišču se bo lahko nadaljevalo, ko bosta podjetji plačali kazni in poskrbeli za ureditev vse potrebne dokumentacije.