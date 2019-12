Hitra cesta je v smeri proti Trstu zaprta za promet na odseku med odcepom za Rižarno in sedmim pomolom zaradi prometne nesreče, ki po prvih podatkih tržaške lokalne policije kaže, da je resna. Okoli 11.50 (po drugih virih pa okoli 11.30) je prišlo do trčenja, v katerem je bil vpleten kombi, pri čemer sta se poškodovali dve osebi, od katerih je bila ena ujeta v vozilu. Na prizorišče so prišli pripadniki lokalne policije, gasilci in reševalci službe 118.