Zaradi nosečnice ustavili vlak

Deželni vlak Trbiž–Trst je v nedeljo dopoldne nepričakovano ustavil na nabrežinski železniški postaji. Eno izmed potnic, nosečo tridesetletnico, ki je potovala z možem, je namreč obšla slabost – imela je močne bolečine v trebuhu, hodilo ji je na bruhanje. Strojevodja se je zato odločil za postanek; na postaji je žensko prevzel rešilec in jo odpeljal v bolnišnico. Tu so zdravniki pregledali tako bodočo mamo, ki je v 16. tednu nosečnosti, kot še nerojenega dojenčka in potrdili, da je njuno zdravstveno stanje dobro.