Zaradi nujnih del poštni urad zaprt

Družba Poste Italiane sporoča, da bodo v poštnem uradu v Dolini od srede, 19., do ponedeljka, 24. maja, potekala nujna dela. V tem času se bodo lahko stranke za poštne in finančne storitve, vključno z dvigom priporočenih pisem, lahko obrnile na poštna urada v mestu – tistega na Trgu 25. aprila, ki je odprt od ponedeljka do petka, od 8.20 do 13.35, ob sobotah pa do 12.35; in tistega v Ul. Settefontane, ki deluje od ponedeljka do petka, med 8.20 in 19.05, ob sobotah do 12.35.

Dolinski urad bo ponovno odprt za javnost v torek, 25. maja, ob običajnem delovniku, se pravi od ponedeljka do petka, od 8.20 do 13.35, ob sobotah pa do 12.35.