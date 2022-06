Zaradi obnove delno zaprtje Ul. Ginnastica

Danes bo družba AcegasApsAmga začela s petim in zadnjim sklopom del za posodobitev plinskega omrežja v Ul. Ginnastica. Stroji bodo brneli na odseku med ulicama del Toro in Carducci, kjer bodo zamenjali približno sto metrov cevi. Obnova bo trajala do septembra. Da bi lahko ta nemoteno stekla, pa bodo v tem obdobju del Ul. Ginnastica zaprli za promet.

Do julija bo prepovedano po njej voziti tudi od Ul. Timeus do Ul. Carducci, za promet pa bo zaprta še Ul. Slataper (med Trgom Ospedale in Ul. Tarabocchia). Po zaključku najzahtevnejših del bo od Trga Ospitale spet mogoče zaviti na Trg Santorio in Ul. Slataper, ostale prepovedi pa bodo veljale do zaključka obnove. Spremenjen prometni režim bo veljal tudi za mestne avtobuse podjetja za javni potniški prevoz Tpl Fvg. Avtobuse št. 25, 26 in 26/ bodo v smeri proti Korzu Italia in Trgu Osoppo z Ul. Ginnastica preusmerili v ulice Brunner, Polonio, Battisti in Carducci. Avtobusa št. 5 (v smeri proti Trgu Perugino) in št. 11 (v smeri proti Ul. Marchesetti) ter večerni avtobus D (v smeri proti Ul. Cumano) pa bodo vozili po ulicah imbriani, Battisti, Xidias, Timeus in Trgu Ospitale. Posodobitev plinskega omrežja v Ul. Ginnastica se je začela poleti 2019. Tržaško plinsko omrežje je staro skoraj sto let, prilagoditi ga je treba zadnjim zakonskim predpisom, so pojasnili pri družbi AcegasApsAmga.