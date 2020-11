Zaradi okužb zaprli COŠ Venturini

Virus se je prikradel tudi med šolske klopi celodnevne osnovne šole Frana Venturinija v Borštu oziroma Boljuncu. »Z današnjim dnem smo bili primorani zapreti obe poslopji, saj imamo tako šolnike kot učence, ki so bili pozitivni na bris. Dolinska občina je majhna, tako da je zdravstveno podjetje ocenilo, da je v danih okoliščinah najboljše zapreti obe šoli.« Ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca – kamor sodi tudi COŠ Venturini – Lučka Križmančič je za Primorski dnevnik povedala, da so se prve okužbe pojavile prejšnji teden med šolniki. Pri prvih znakih bolezni je takoj startal običajen postopek.

Medtem ko so učenci 4. in 5. razreda, ki obiskujejo šolo v Borštu, testiranje opravili že v petek – po neuradnih informacijah so z virusom okuženi štirje učenci, so se njihovi mlajši »kolegi« iz 1., 2. in 3. razreda, ki šolo obiskujejo v Boljuncu, na bris odpravili šele danes zjutraj. Na ravnateljstvu so se vsekakor odločil, da bodo preventivno zaprli tudi boljunski del šole, kljub temu, da ne razpolagajo še z rezultati testiranj. »Otroci so doma v karanteni in za vse bomo organizirali pouk na daljavo.«

O okužbah pa poročajo tudi iz dolinske nižje srednje šole Simona Gregorčiča, kjer je v karanteni samo en razred in pouk za te dijake poteka na daljavo.