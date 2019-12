Na Furlanski cesti so sinoči gasilci zaradi plazu evakuirali štiri osebe iz enostanovanjske hiše. Začasno zatočišče so našle pri prijateljih in sorodnikih.

Plaz zemlje, kamenja in skal se je odtrgal po vsej verjetnosti zaradi posledic dolgotrajnega deževja in zelo namočenih tal na območju nad hišno številko 171. Pretrgal je varnostno jekleno mrežo. Območje so gasilci zavarovali, danes zjutraj pa je predviden natančnejši pregled in bodo sklepali o nadaljnjih ukrepih.