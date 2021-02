Zaradi posesti marihuane preiskava in aretacija

Štiri preiskovane osebe, od katerih se je ena znašla za zapahi zaradi posesti droge z namenom razpečevanja: to je rezultat preiskave tržaške kriminalistične policije, ki jo je vodil tožilec Federico Frezza, začela pa se je, potem ko je 29. maja 2020 v Ul. Baiamonti prišlo do krvavega dogodka: takrat je v omenjeni ulici prišlo do prepira, med katerim je 23-letni albanski državljan, ki je priskočil na pomoč 21-letnemu bratu, zabodel 21-letnega brazilskega državljana, ki se je znašel v bolnišnici s pridržano prognozo.

Policija je kmalu ugotovila, da je bil razlog za prepir zahteva po plačilu za nekatere odmerke droge, ki jih je tretji osebi posredoval 21-letni Albanec. Stekla je tako preiskava, tudi v obliki analize vsebine klepetalnic zaseženih mobilnih telefonov, tožilec pa je izdal nalog za preiskavo treh oseb. Na koncu so 8. februarja pri dveh 21-letnih Tržačanih našli okoli 280 gramov marihuane, zaradi česar so enega, ki je drogo skrival tudi v hiši in garaži, tudi aretirali in zanj odredili hišni pripor. Preiskava se je nadaljevala še 9. februarja, ko so v stanovanju 28-letnika iz Apulije s stalnim bivališčem v Trstu našli dodatnih 24 gramov droge, zaradi česar so ga ovadili.