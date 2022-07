Sinoči je okrog 20.15 prišlo do prometne nesreče pri Nabrežini Kamnolomih, kjer se je 45-letni poljski državljan z vso silo z avtomobilom znamke BMW zaletel v kraški zid tamkajšnje hiše. Kljub močnemu trku je voznik nepoškodovan, je pa podrl zid.

Na kraju nesreče so bili prisotni nabrežinski in openski karabinjerji, ki so zbirali podatke o nesreči in urejali promet.

Domačini sicer opozarjajo, da je na tistem odseku že večkrat prišlo do prometnih nesreč.